ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы: на Донбассе сначала суток 6 обстрелов

Новина українською →
Донбасс, Четверг 08 июля 2021 17:29
Крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы: на Донбассе сначала суток 6 обстрелов Фото: боевики шесть раз нарушали "тишину" на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сначала 8 июля на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Пулевое ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Операции объединенных сил (ООС).

"С начала дня зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ", - говорится в сообщении ООС.

Случаи нарушения перемирия зафиксированы вблизи населенных пунктов Опытное, Невельское, Пески, Марьинки. Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение. Он направлен в медучреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

На обстрел российских оккупантов украинские военнослужащее открывали ответный огонь.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили о резком росте нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс боевики сводка ООС
NEWS
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине