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Британія незабаром передасть Україні військові кораблі: що відомо

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 09:12
Британія незабаром передасть Україні військові кораблі: що відомо Фото: Британія незабаром передасть Україні військові кораблі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Велика Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів. Українські військові вже проходять відповідні навчання на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Британії Вадима Пристайка в інтерв'ю "Суспільному".

"На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде кілька", - розповів Пристайко.

Він зазначив, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два (кораблі - ред.) - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військово-морських сил Її Величності", - додав український посол.

За словами Пристайка, кораблі будуть спеціально підготовлені і оснащені спеціальним озброєнням і обладнанням, яке необхідно Україні.

"Але це не тільки два кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового глави британського уряду.

Як відомо, за крісло прем'єра в Британії поборються міністр фінансів Ріші Сунак і глава МЗС Ліз Трасс.

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