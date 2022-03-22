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Найбільший виробник сталі "ArcelorMittal" відмовляється від російської сировини, - Bloomberg

Фото: найбільший виробник сталі "ArcelorMittal" відмовляється від російської сировини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Найбільший виробник сталі у Європі "ArcelorMittal" виключив російську сировину зі своїх ланцюжків постачання у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Для повної відмови компанії знадобилося три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей регіону, і раніше сталеливарна компанія постачала із РФ близько п'ятої частини вугілля для своїх європейських заводів.

Зазначено, що "ArcelorMittal" купувала залізну руду у "Металоінвесту" мільярдера Алішера Усманова, компанія якого також потрапила під санкції.

"Тепер ми незалежні", - заявив головний виконавчий директор компанії Герт Ван Полворде.

Він зазначив, що відтепер компанії доведеться закупити сировини трохи більше, але вже не у російських компаній, що "не становить жодних великих проблем".

Разом з тим Полворде підкреслив, що іншим європейським виробникам складніше знайти альтернативні джерела постачання, адже близько половини вугілля для сталеливарної промисловості Європи надходить з РФ.

"Війна в Україні змінить глобальні потоки сировини. Протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який, своєю чергою, купуватиме менше пального в Австралії", - резюмував Полворде.

Нагадаємо, влада Австралії прийняла рішення ввести заборону на експорт в Росію глинозему і алюмінієвої руди. Ці компоненти використовуються для виробництва зброї та боєприпасів.

Додамо, асоціація "Укрметалургпром", що об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, вимагає виключити всі російські компанії з Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel.

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Російська ФедераціяArcelor MittalВійна Росії проти України