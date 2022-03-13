"Укрметалургпром" вимагає виключити всі російські компанії з Worldsteel

Асоціація "Укрметалургпром", що об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, вимагає виключити всі російські компанії з Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компанії.

"Всесвітня асоціація виробників сталі - найбільша й найавторитетніша галузева асоціація. Проте, на жаль, серед її поважних учасників є представники окупантів - компанія "Євраз" Магнітогорський металургійний комбінат, "Металоінвест", група НЛМК, Трубна металургійна компанія, "Северсталь", асоціація "Русская сталь" та інші. Ми вважаємо ці російські компанії посібниками терористів, що фінансують війну. З їх мовчазної згоди колись життєдайний метал перетворився на руйнівний, призначений для кривавої розправи над українським народом.

Їх метал став руйнівним, призначеним для кривавої розправи над українським народом", - йдеться у листі.

Як зазначено у листі, українська металургійна спільнота усіма силами допомогає армії, організує гуманітарну допомогу, не зупиняє роботу підприємств там, де це можливо, підтримуючи економіку країни. "Багато металургів і гірників приєдналися до лав українських збройних сил, щоб захищати свою батьківщину. Бомбосховища металургійних та гірничодобувних підприємств стали другою оселею для жителів Маріуполя, Авдіївки, Кривого Рогу, Запоріжжя й інших українських міст".

Гірничо-металургійна група "Метінвест" придбає для територіальної оборони України засоби захисту в умовах війни - бронежилети, каски та аптечки, компанія виділила на це EUR10 млн. Крім того, у Польщі створили гуманітарний хаб на базі компанії "Метінвест". На ньому акумулюється допомога від європейських країн для українців.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виділило $2 млн на забезпечення гуманітарних потреб України під час війни з Росією.

Підприємство перерахувало $1 млн на банківський рахунок українського уряду для гуманітарних цілей: забезпечення житлом, продуктами харчування, ліками та одягом біженців та переміщених осіб.

Компанія також виділила додатковий $1 млн на надання гуманітарної допомоги у місті Кривий Ріг - забезпечення медичними засобами та обладнанням місцевих лікарень, насамперед тих, де лікуватимуть поранених.