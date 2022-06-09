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Найбільші навчання НАТО з протиповітряної оборони проходять в Європі

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Варшава, Четвер 09 червня 2022 07:48
Найбільші навчання НАТО з протиповітряної оборони проходять в Європі Фото: РСЗВ HIMARS (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовці НАТО беруть участь у найбільших в історії навчаннях з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони. Всього задіяно близько трьох тисяч осіб з 17 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка знаходиться на озброєнні армії РФ. Всього в навчаннях, які називаються "Спадщина Рамштайна", залучено три тисячі військовослужбовців з 17 країн-союзників. Навчання проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

В цілому 50 винищувачів та інших бойових літаків прилетіли з баз по всій Європі, в навчаннях залучені 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили самооборони Японії провели спільні навчання з США над Тихим океаном. У них взяли участь два стратегічні бомбардувальники B-1 американських ВПС.

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НАТО Війська РФ Сполучені Штати Америки
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