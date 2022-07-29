Велика мережа АЗС скасувала ліміти на продаж бензину та дизеля

Мережа ОККО з 29 липня скасувала ліміти на заправку всіма видами пального. Для покупців знову стала доступною опція "заправка до повного".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії.
За даними прес-служби, також відновлено списання та накопичення балів Fishka на пальне, товари магазину, ресторану і кафе. Списувати бали можна без обмежень.
Повернення балами на картку Fishka становить:
Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження щодо відпуску бензину на АЗС.
Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку Україні спостерігається невеликий надлишок пропозиції бензину та автогазу.