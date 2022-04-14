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Велика іспанська мережа готелів перестала обслуговувати російських туристів

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Четвер 14 квітня 2022 04:50
Велика іспанська мережа готелів перестала обслуговувати російських туристів Фото: готель у Дубаї (kempinski.com)
Автор: Володимир Костирін

Іспанська мережа готелів RIU Hotels & Resorts перестала співпрацювати з російським ринком і відмовилася обслуговувати туристів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації туроператорів Росії.

Йдеться, зокрема, про готелі RIU на популярних курортах в ОАЕ, на Мальдівах, Домінікані, і Шрі-Ланці.

Так, для нових туристів з РФ RIU закривала свої готелі з 13 квітня, а відповідні листи з попередженням туркомпанії отримали днем раніше.

Зазначається, що раніше підтверджені бронювання для громадян РФ в готелях Riu залишаються в силі.

Компанія Hotels & Resorts також призупинила роботу свого сайту для користувачів з Росії.

Раніше ми розповідали, які країни, готелі та авіакомпанії досі працюють з РФ.

А також писали, які готелі в Україні пов'язані з країною-окупантом.

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