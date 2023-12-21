Круговая оборона Купянска: эксперт объяснил, как это происходит и почему важно

О строительстве кольцевой обороны Купянска ранее заявлял глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он не раскрыл детали, но подчеркнул, что она будет состоять из нескольких колец защитных сооружений.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина объяснил, что круговая оборона предназначена для того, чтобы противник не мог зайти с разных сторон.

"Оборона и, можно сказать, одновременно рокадная дорога. Если круговая оборона полностью зациклена, то можно быстро перемещать войска. Условно говоря, если по траншеям можно обойти Купянск, то это даст серьезное преимущество. Ведь мы сможем быстро, а главное безопасно перемещать силы туда, где враг пытается давить", - сказал он.

скриншот deepstatemap.live

Также известно, что в район Лимана Второго (ближе к границе) россияне переместили инженерные подразделения. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовятся к переправе через реку Оскол.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что россияне попытаются перейти на противоположный берег севернее Купянска.

"Это один из вариантов. Они могли бы попробовать зайти и через пограничную полосу, но там есть наши линии обороны. Скорее всего, российское командование пришло к выводу, что им проще форсировать реку, чем сухопутными путями заходить с территории РФ", - сказал он.

Ситуация под Купянском

Напомним, что Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

Пока оккупанты не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Наши военные не дают врагу продвигаться.

Напомним, в Сухопутных войсках ранее заявляли, что Купянск рассматривается россиянами как плацдарм для наступления на запад. Враг перекидывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать потери.