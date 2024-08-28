"Кровь войны". Как РФ использует нефтебазы и дают ли удары Украины эффект на фронте

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Как Украина бьет по нефтебазам и куда достает

В начале 2024 года мишенями украинских ударов в основном становились нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. Но уже весной фокус сместился на нефтебазы, горючее из которых используется для военной техники. И такой тренд наблюдался на протяжении всего лета.

В июне беспилотники атаковали нефтебазу "Азов" в Ростовской области, которую не могли потушить три дня. Затем последовали одновременные удары по тыловым объектам вблизи населенного пункта Энем в Республике Адыгея (около 340 км от линии фронта) и возле села села Платоновка в Тамбовской области (около 400 км от границ Украины).

В июле под удар попали нефтебазы в Станице Ленинградской (Краснодарский край), Калаче-на-Дону (Волгоградская область), Цимлянском (Ростовская область), Полевском и Поныровском районах (Курская область).

В начале августа дроны ударили по нефтебазам "Губкинская" в Белгородской области и на комбинате "Атлас" возле Каменск-Шахтинска под Ростовом. А в ночь на 18 число была особенно результативная атака на базу комбината "Кавказ" в Пролетарске Ростовской области, где масштабный пожар не могут потушить 11 дней, взрывались цистерны, а дымовой шлейф тянулся на 80 км.

По предварительным оценкам, беспилотники поразили более 70 цистерн с бензином и дизельным топливом. И последовавший пожар мог уничтожить топливо на сумму около 200 млн долларов.

Крайний удар произошел в ночь на 28 августа. В частности, повторно атакована нефтебаза "Атлас". Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что это дело рук военной разведки и Сил специальных операций. По их словам, объект непосредственно задействован в обеспечении российских оккупационных войск.

Кроме того, сегодня дроны достали до нефтебазы "Вятка" в городе Котельнич Кировской области почти в 1200 км от границ Украины. По словам очевидцев, прозвучало несколько взрывов, но местные власти говорят об одном беспилотнике и о том, что "возгорания не было, ситуация под контролем".

Как Россия использует нефтебазы в войне против Украины

Точечные атаки на российскую нефтяную инфраструктуру являются частью битвы "око за око" в долгосрочной энергетической борьбе. Которая в некотором смысле дополняет борьбу на поле боя. Способность поражать, пускай на короткие периоды времени, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, отчасти призвана подорвать логистику российской армии, которая продолжает оккупировать значительные территории юга и востока Украины, пишет Foreign Policy.

Что касается войны, то первоочередное значение имеют базы, которые находятся ближе к Украине, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Это все, что является "кровью войны" для россиян, в том числе на Донецком направлении. Поэтому все удары по объектам в Краснодарском крае, Ростовской области и не только - для того, чтобы спровоцировать проблемы на российском юге. Сюда же относится и удар по переправе "Кавказ" через Керченский пролив, по парому, который мог перевозить цистерны", - рассказал он.

НПЗ и нефтебазы в глубоком тылу имеют больше экономическое значение для России. Поскольку обеспечивают ее доходами от продажи нефтепродуктов, в частности и для ведения войны против Украины. Поэтому здесь удары наносятся не столько для того, чтобы лишить российскую армию топлива, сколько лишить доходов и усугубить топливный кризис.

По словам Мусиенко, это заставляет задействовать дублирующие цепочки.

"Но у них не так много возможностей все равно. В полной мере наши удары не ограничили Россию в использовании нефтепродуктов, но существенно надломили. Что означает, что здесь мы на правильном пути. Здесь не только военный компонент, но и экономический, и часто мощный психологический", - подчеркнул он.

Время от времени поступают новости и о "бавовне" на нефтебазах на оккупированных территориях. Такое неоднократно случалось, например, в Луганске, Донецке и Макеевке. "Эти объекты, конечно, нужны им для военных нужд, для оперативной возможности дозаправки техники. Второе - для нужд иного характера, связанных с тем, что они продолжают воровать наш уголь и другие ископаемые, которые нужно вывозить. Как только Украина получает информацию, что та или иная база наполняется, по ней наносятся удары", - говорит эксперт.

В целом, рассуждая о российских НПЗ и нефтебазах, Мусиенко проводит параллели с энергосистемой. Россия бьет по украинской генерации и по распределительным сетям. Также и Украина сначала бьет по заводам, а затем по нефтебазам.

"Нефтебаза - это распределение. Когда цепочка распределения исчезает, появляются серьезные проблемы", - добавил он.

Почему важно уничтожить вражеские нефтебазы

Когда заходит речь о местах хранения топлива - это не про обычных людей. Нефтебазы не служат гражданским целям, и чем больше враг потеряет, тем лучше, объясняет военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Конечно, с технической точки зрения уничтожить вражеские базы легче ближе к нашим границам. Мы можем более масштабно использовать дроны. А чем дальше, тем сложнее: и дроны нужны подороже, и ракеты, которых у нас меньше, чем нужно", - отметил он.

По его словам, систематические удары по целям поглубже позволяют Силам обороны Украины быть более гибкими. И если враг сосредотачивает средства ПВО для надежной защиты объектов поближе, то можно ударить там, где, по мнению россиян, настолько сильная защита не нужна.

"Враг будет вынужден рефлексировать и оттянуть часть ПВО подальше, надеясь, что мы будем и далее работать по глубокому тылу. Но что мешает нам ударить там, где плотность противовоздушной обороны снизилась? Недаром говорят, что в эту игру можно играть вдвоем. Они разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, а мы шаг за шагом работаем над тем, чтобы враг испытывал нехватку топлива, и чтобы сделать логистику максимально дорогой", - подчеркнул собеседник.

Важно и то, что география ударов расширяется. "Сегодня в Кировской области было попадание по пустой бочке, но тем не менее. То, что случилось однажды, обязательно повторится", - считает эксперт.

Согласно подсчетам BBC, в этом году Украина не менее 64 раз атаковала нефтяные объекты на территории РФ. По меньшей мере в 49 случаях власти или Telegram-каналы сообщали о пожарах после таких ударов.

Примерно четверть - 17 - пришлась на Краснодарский край. На втором месте идет Ростовская область - пять инцидентов. Однако это цифры по состоянию на прошлую неделю. То есть уже можно говорить о еще двух новых атаках.

Почему удары сконцентрировались на южных регионах РФ? Чтобы замедлить российское продвижение на Покровском и Торецком направлениях, объясняет Александр Мусиенко.

"То, что враг до сих пор не вышел на административные границы Донецкой области, - это в том числе результат нашей работы по нефтебазам. Как составляющей в цепочке других действий, связанных с обороной на Донбассе", - отметил он.

По его словам, удары очень чувствительные, но нужно понимать, что характер боевых действий в Донецкой области зависит не только от нефтепродуктов. Хотя использование большого количества пехоты на автомобилях, мотоциклах и гольф-карах, а не на тяжелой технике, свидетельствует о том, что потребление топлива сократилось.

По мнению Селезнева, еще одной целью ударов по южным регионам РФ может быть попытка сковать 90-тысячную группировку "Днепр" в пределах Херсонской и Запорожской областей. Там войска наготове, но движения никакого нет.

"Что-то мешает атаковать наши рубежи и укрепрайоны. Не исключаю, что связано это с дефицитом топлива, потому что мы бьем по топливно-энергетической инфраструктуре российского юга. Враг чувствует дефицит, в первую очередь для танков, боевых бронированных машин и автотранспорта. Для обеспечения такого количества техники нужно очень много горючего. А есть ли оно с учетом постоянных ударов по нефтебазам, вопрос дискуссионный. По всей вероятности, россияне уже сейчас испытывают острую нехватку", - сказал он.

Вопрос ресурсов остается ключевым, когда речь идет о ведении боевых действий. Очевидно, украинские удары должны хотя бы частично сократить потенциал противника. И если это получится, то он будет вынужден или брать оперативную паузу, чтобы собраться с силами, или вообще отложить реализацию своих планов.

При подготовке текста использовались: публикации BBC, Foreign Policy, сводки Генерального штаба ВСУ, информация российских Telegram-каналов, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко.