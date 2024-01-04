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В Кропивницком снова раздаются взрывы

Фото: в Кропивницком второй раз за день раздаются взрывы 4 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Кропивницком второй раз за день раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении suspilne.media.

В настоящее время воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не размещайте фото и видео в социальных сетях возможных результатов взрывов.

"Друзья, в сети не выкладываем!" - отметил глава ОВА Андрей Райкович.

Обстрел Кропивницкого

Взрывы в Кропивницком гремят не впервые 4 января. До этого россияне обстреляли Кропивницкий, использовав ракету Х-59. Под ударом оказались местные энергитические предприятия. В городе некоторое время наблюдались перебои со светом и водой. Один человек погиб, еще 8 были ранены.

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