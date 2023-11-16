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В Кропивницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Кропивницкий, Четверг 16 ноября 2023 18:19
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В Кропивницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Кропивницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Кропивницком сегодня, 16 ноября, вечером местные жители услышали взрыв во время воздушной тревоги в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтверждали взрыв и не раскрывали деталей происшествия.

При этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины до взрыва предупреждали, что в направлении Кропивницкого летит ракета. По состоянию на 18:13 в ВС сообщили об отбое ракетной угрозы в Кировоградской области.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты пытаются регулярно наносить удары по территории Украины. Для этого они используют дроны-камикадзе и ракеты.

Сегодня, 16 ноября, состоялась очередная атака. Оккупанты использовали не менее 10 ударных беспилотников.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сегодня враг изменил тактику, поскольку начал атаку утром, а не ночью, как было до этого.

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