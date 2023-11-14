В Кропивницком прогремели взрывы, сработала ПВО

В Кропивницком сообщают о взрывах. В Кировоградской области объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного". Воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие", - пишет "Общественное".

Что известно?

Председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович призвал гражданских не паниковать и не публиковать в сети никаких медиа.

Стоит добавить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Кировоградской области в 09:41.

В настоящее время о воздушной тревоге объявлено в ряде регионов Украины.

Фото: карта воздушной тревоги (alerts.in.ua)

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 10:00 во всех областях Украины было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Отработала ПВО

"Ракетная атака врага. Отработала ПВО. В Кропивницком районе сбита ракета", - написал Райкович.

По словам главы ОГА, сейчас в городе уточняется информация о последствиях атаки врага.

Противовоздушная оборона для Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом в отношении помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров во время заседания "Рамштайн".

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, вероятно, Российская Федерация может усилить энергетический террор против нашей страны этой зимой. Между тем наша страна просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак.