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У Чернігівській області поліцейський влаштував ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 10:39
У Чернігівській області поліцейський влаштував ДТП, є постраждалі
Фото: на місці ДТП у Ніжині (cn.npu.gov.u)

Троє громадян постраждали

У Ніжині ввечері 25 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника поліції, в результаті чого постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.

За даними поліції, пригода сталася на перехресті вулиць Синяківська та Незалежності. Правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля Volkswagen Jetta, не надав переваги в русі автомобілю ВАЗ-2110, за кермом якого перебувала місцева жителька.

В результаті зіткнення автомобілів постраждали правоохоронець, водійка ВАЗ-2110 та її чоловік, який перебував у салоні. Постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.

Зазначається, що за фактом події відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України, тобто порушення правил дорожнього руху. У співробітника поліції було взято кров для аналізів, наразі триває дослідження.

Нагадаємо, 25 жовтня у Миколаєві сталася ДТП за участі автомобіля патрульної поліції. На перетині вулиць Пушкінської та Нікольської поліцейський Toyota Prius зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes. В результаті події постраждала співробітниця поліції, вона була госпіталізована.

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