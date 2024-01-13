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В Кропивницком были слышны звуки взрывов

Суббота 13 января 2024 06:44
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В Кропивницком были слышны звуки взрывов Фото: в Кропивницком были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кропивницком были слышны звуки взрывов сегодня рано утром, 13 января. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах ВСУ призвали жителей города до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога 13 января

Российские войска сегодня рано утром, 13 января, предприняли очередную попытку массированного ракетного удара по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Позже в Воздушных силах сообщалось о взлетах МиГ-31 и Ту-22, которые также могут нести ракетное вооружение для ударов по украинским городам.

Также сегодня, 13 января, рано утром взрывы были слышны в Днепре во время воздушной тревоги.

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