У Кропивницькому було чути звуки вибухів сьогодні вранці, 13 січня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Повітряна тривога 13 січня

Російські війська сьогодні вранці, 13 січня, зробили чергову спробу масованого ракетного удару територією України. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили територією країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски виготовлялися з району Каспійського моря.

Пізніше у Повітряних силах повідомлялося про злети МіГ-31 та Ту-22, які також можуть нести ракетне озброєння для ударів по українських містах.

Також сьогодні, 13 січня, вранці вибухи було чути в Дніпрі під час повітряної тривоги.