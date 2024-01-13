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У Кропивницькому було чути звуки вибухів

Субота 13 січня 2024 06:44
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У Кропивницькому було чути звуки вибухів Фото: у Кропивницькому було чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кропивницькому було чути звуки вибухів сьогодні вранці, 13 січня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Повітряна тривога 13 січня

Російські війська сьогодні вранці, 13 січня, зробили чергову спробу масованого ракетного удару територією України. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили територією країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски виготовлялися з району Каспійського моря.

Пізніше у Повітряних силах повідомлялося про злети МіГ-31 та Ту-22, які також можуть нести ракетне озброєння для ударів по українських містах.

Також сьогодні, 13 січня, вранці вибухи було чути в Дніпрі під час повітряної тривоги.

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