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У Кропивницького викрили агента ФСБ: передавав Росії інформацію про ЗСУ

Автор: Игорь Литвиненко

У Кропивницького викрили агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Він збирав і передавав в РФ інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Збройних сил України та представників місцевих органів влади.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Агент ФСБ також є керівником осередку забороненої комуністичної партії. До своєї діяльності він залучив близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.

"Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для збору і передачі розвідувальної інформації", - повідомили в СБУ.

Чоловікові повідомили про підозру по 1 ч. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, за 2020 рік СБУ викрила 11 агентів російських спецслужб. Трьох з них затримали під час спроби скоєння теракту або диверсії на критично важливих об'єктах.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали співробітника так званого "Міністерства держбезпеки ЛНР". Він зараз дає важливі свідчення про агресію РФ проти України.

Прогноз погоди
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