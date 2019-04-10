У Кропивницькому стався вибух

У Кропивницького невідомі підклали вибухівку в електрощитову. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу полиции.

Повідомляється, що по вулиці Вокзальній мешканці багатоповерхівки почули звук, схожий на вибух. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. При огляді виявили пошкодження електрощитової, а також фрагменти, зовні схожі на корпус від вибухового пристрою. Вилучене направлено в Кіровоградський НДЕКЦ МВС України", - йдеться в повідомленні.

Інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницького ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що мікрорайон Ковалівка залишився без електрики, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У результаті вибухів постраждали чотири людини. Пізніше у лікарні помер водій автоцистерни.

Нагадаємо, за фактом вибухів у Кропивницького на газозаправній станції двом особам оголосили підозру в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.