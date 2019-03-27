У Кропивницькому прогриміло кілька вибухів

У Кропивницькому сьогодні ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Про це повідомляють користувачі Facebook.

За словами очевидців, на вулиці Київській сталося три вибухи. За попередніми даними, вибухнула газова заправка.

Фото: вибухи в Кропивницькому (gre4ka.info)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в мікрорайоні Ковалівка немає електрики. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією лікарів, чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також пошкоджено стіни під'їзду і вікна у квартирах. Правоохоронці встановлюють, яке саме пристрій вибухнув. Розпочато кримінальне провадження.

Додамо, наприкінці лютого в Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі.

У Луганську у вівторок, 19 березня, стався вибух. Повідомлялося, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Вибух стався на вулиці Клубна, 57. Відомо, що в результаті НП ніхто не постраждав. У той же час, пошкоджено автомобіль Daewoo Sens, а також засклення у п'яти квартирах житлових будинків.