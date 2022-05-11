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У Дніпрі перейменували ще майже два десятки вулиць

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Середа 11 травня 2022 13:23
У Дніпрі перейменували ще майже два десятки вулиць Фото: у Дніпрі перейменували ще майже два десятки вулиць (dniprograd org)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час 21-ї позачерговій сесії міськради 11 травня

"Ми повинні робити це в інтересах територіальної громади, враховуючи всі історичні особливості. Імперських наративів потрібно позбуватися. У нас немає морального права не робити цього", - сказав Філатов.

  • вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська.
  • вул. Байкова (Соборний р-н) - Стара Пристань.
  • вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Редутна.
  • вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) - Узв. Воздвиженський.
  • вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором "Енеїди" Івана Котляревського, - ред.).
  • пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка.
  • вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) - Посполита.
  • вул. Дежньова (Самарський р-н) - Староігренська.
  • вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) - Старої Цегельні.
  • вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) - Брилів Шлях.
  • пров. Іжевський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Брилів.
  • вул. Костромська (Новокодацький р-н) - Мамаєва Балка.
  • вул. Кубанська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Перевіз.
  • вул. Мурманська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Балакліївська.
  • вул. Муромська (Соборний р-н) - Мереф’янська.
  • вул. Павелецька (Чечелівський р-н) - Войцехова Балка.
  • вул. Пензенська (Самарський р-н) - Шинкарська.
  • вул. Сибірська (Новокодацький р-н) - Старий Вал.
  • вул. Уральська (Чечелівський р-н) - Національної Гвардії.

Як відомо, перші три десятки вулиць Дніпра перейменували наприкінці квітня.

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