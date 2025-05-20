Кронпринц Норвегии прибыл в Украину с первым визитом

Как заявили в правительстве Норвегии, визит является выражением решительной и постоянной поддержки Норвегией украинского правительства и народа. Отмечается, что кронпринца сопровождает министр энергетики Терье Осланд.

"Во время своего визита в Украину кронпринц встретится с представителями украинской власти и норвежскими партнерами, а также посетит проекты, которые получили поддержку в рамках программы Нансена", - говорится в сообщении.

Как пишет NRK, Хокон прибыл поездом и высадился "на станции за пределами столицы". Первым пунктом визита был мемориал памяти "Ангелы Победы" в Мощуне. Кронпринц возложил к нему памятный венок.

"Мы очень поражены их стойкостью и способностью выстоять", - сказал Хокон об украинцах.

Стоит заметить, что это - первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину за время полномасштабной войны и вообще с 2008 года. Тогда в Киев посещала кронпринцесса Метте-Марит.

Помощь Норвегии

Напомним, что Норвегия оказывает Украине военную помощь, в частности, присоединилась к авиационной коалиции.

Первые истребители F-16 от партнеров Украина получила летом прошлого года. Сначала об этом писали западные СМИ, но через несколько дней информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.