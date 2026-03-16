Шаг к открытию неба? В Украине создали рабочую группу по аэропортам

"Создать рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины, утвердить ее положения и состав", - сказано в указе.

Для чего создали рабочую группу

В Минразвития в комментарии журналистам уточнили, что пока воздушное пространство остается закрытым из-за ситуации с безопасностью. Однако приоритетом является сохранение инфраструктуры аэропортов, чтобы начать полеты максимально быстро, как только это станет возможным.

Чем именно займется рабочая группа:

Координация действий: орган будет работать на межведомственном уровне для создания условий безопасного возобновления полетов после открытия неба.

Практические рекомендации: специалисты наработают план поэтапного возобновления работы аэропортов.

Безопасность инфраструктуры: особое внимание будет уделяться защите авиационной инфраструктуры и безопасности гражданской авиации как во время военного положения, так и после его завершения.

Стоит заметить, что воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабного вторжения россиян.