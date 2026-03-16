Общество Образование Деньги Изменения

Шаг к открытию неба? В Украине создали рабочую группу по аэропортам

20:23 16.03.2026 Пн
1 мин
Чем займется рабочая группа для восстановления работы аэропортов?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине готовятся восстановить работу аэропортов (Getty Images)

Украинское правительство создало рабочую группу по подготовке к восстановлению работы аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Минразвития.

"Создать рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины, утвердить ее положения и состав", - сказано в указе.

Для чего создали рабочую группу

В Минразвития в комментарии журналистам уточнили, что пока воздушное пространство остается закрытым из-за ситуации с безопасностью. Однако приоритетом является сохранение инфраструктуры аэропортов, чтобы начать полеты максимально быстро, как только это станет возможным.

Чем именно займется рабочая группа:

Координация действий: орган будет работать на межведомственном уровне для создания условий безопасного возобновления полетов после открытия неба.

Практические рекомендации: специалисты наработают план поэтапного возобновления работы аэропортов.

Безопасность инфраструктуры: особое внимание будет уделяться защите авиационной инфраструктуры и безопасности гражданской авиации как во время военного положения, так и после его завершения.

Стоит заметить, что воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабного вторжения россиян.

К слову, ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявлял о том, что "Борисполь" готов возобновить работу в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.

Больше по теме:
Аэропорт