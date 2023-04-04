Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну

О чем говорит Запад, обсуждая украинское контрнаступление, как союзники Украины пытаются предугадать результаты и дальнейшее положение дел после операции ВСУ по освобождению территорий и как на это реагируют официальные лица руководства Украины, – в материале РБК-Украина.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ провели несколько удачных контрнаступлений. Самые масштабные из них прошли на Харьковском и Херсонском направлениях. Наступательные операции держались в строгой тайне и для большинства украинцев стали неожиданностью, а, судя по реакции российской армии, для военного руководства Кремля тоже.

В конце года Россия стала распространять информацию о масштабном наступлении со своей стороны. Назывались разные направления, нарочито сжатые сроки захвата украинских городов, разные даты – от января до апреля. Сегодня же стало очевидно, что российская армия вязнет на Донецком направлении, не сумев захватить даже относительно небольшие города.

В то же время, в публичном пространстве стала появляться информация уже об украинском контрнаступлении. Украинские официальные лица не скрывают планов о формировании ударного кулака ВСУ, тему наступления активно обсуждают западные партнеры. Украину снабжают необходимой техникой, военное руководство проводит встречи со своими западными коллегами. По очевидным причинам ни направления, ни даже приблизительные планы не анонсируются, но тема контрнаступления украинской армии активно обсуждается уже которую неделю, а эксперты называют грядущие планы ВСУ возможным переломным моментом в российско-украинской войне.

Официальная позиция

В Украине, как и на западе, о масштабном контрнаступлении ВСУ говорят уже несколько месяцев. Еще в январе о подготовке "ударного кулака" заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, отметив, что наступательные действия, скорее всего, начнутся весной, а самым "жарким" месяцем станет март.

"Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем – это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", – отметил Буданов.

В начале марта о планах наступать на оккупантов рассказал главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – генерал-майор Виктор Назаров. На вопрос о сроках, он сказал о том, что "кулак" будет окончательно сформирован после того, как Украина получит всю необходимую технику.

Тема получения запрошенной Украиной техники постоянно пересекается с разговорами о контрнаступлении и это логично, ведь для удачной атаки украинской армии нужен не паритет, а превосходство. Поэтому с конца 2022 года в публичном пространстве активно обсуждалась необходимость получения танков для формирования "бронированного кулака".

Украинский военный (фото: Facebook Eastern Forces)

Украинские официальные лица говорили о том, что без танков, артиллерии, боеприпасов освобождение наших территорий существенно осложнится. У России большие запасы советских снарядов, есть танки и пусть и старая, но эффективная артиллерия. Поэтому о планировании контрнаступательных действий активно стали говорить в тот момент, когда стало очевидно, что необходимую помощь нам все-таки дадут.

О том, что техники все же не хватает, в конце марта заявил уже сам президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что контрнаступление пока начаться не может – дело в нехватке боеприпасов, которых, по словам президента, российская армия использует в три раза больше, чем ВСУ. При этом, очевидно, что техники будет мало в любом случае, о чем говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Для россиян человеческий ресурс является основным, хотя они уже сейчас начинают испытывать дефицит, они не успевают его компенсировать. Мы должны иметь постоянное техническое преимущество, даже не паритет. Соответственно, это должна быть не только высокотехнологичная техника, ее должно быть много", – сказал Коваленко в комментарии РБК-Украина.

29 марта о готовящемся контрнаступлении заявил министр обороны Алексей Резников. На вопрос о том, когда можно будет увидеть переданные Украине немецкие танки Leopard в бою, он отметил, что они будут участвовать в контратаках по нескольким направлениям. Какие из них наиболее выгодные и когда ВСУ нанесут удар – решат в Генеральном штабе.

"Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле-мае мы их (танки – ред.) увидим", – сказал он в интервью ERR.

Помимо этого Резников анонсировал "позитивные изменения" для Украины уже в этом году. Через несколько дней министр, общаясь с европейскими партнерами, еще раз подчеркнул, что ВСУ готовятся к контрнаступательным действиям, поэтому военным нужно тяжелое вооружение и подготовка.

"Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдат к коллективным учениям подразделений бригадного уровня", – сказал Резников.

Алексей Резников (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Последнее официальное упоминание контрнаступления прозвучало снова от президента. 3 апреля, будучи в Черниговской области, Зеленский отметил, что подготовка к наступлению в активной фазе, а захватчикам лучше уже сейчас решать, стоит ли им оставаться на оккупированных территориях.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – отметил Зеленский.

По понятным причинам точные планы контрнаступления не анонсируются – Министерство обороны в лице заместителя главы ведомства Анны Маляр призвало не задавать вопросов о наступательных действиях, аргументируя это тем, что прошлые операции украинской армии по освобождению территорий были успешными не в последнюю очередь из-за своей неожиданности.

В то же время, военные эксперты отмечают, что планы, несмотря на соблюдение тайны, можно назвать очевидными – украинские военные будут вести контрнаступательные действия либо на оккупированном востоке, либо на юге Украины. Собеседники РБК-Украина предполагают, что наступление может развиваться по нескольким направлениям сразу – в этом случае одно из направлений делается основным, а второе может стать вспомогательным. Похожей стратегии придерживались, планируя освобождения Харьковской и Херсонской областей, но в итоге обе операции прошли успешно.

Официальные лица, в свою очередь, дают возможность предположить, где может формироваться "ударный кулак" – к примеру, заявления Буданова о том, что ВСУ летом могут войти в Крым говорят о том, что определенные контрнаступательные действия могут проводиться в направлении Мелитополя.

Помимо этого в экспертных кругах обсуждается возможность продвижения украинских войск с севера на восток и далее уже на юг. Немаловажным также является тот факт, что украинская армия продолжает истощать российские силы на Донецком направлении – в Бахмуте и в Авдеевке. По мнению экспертов, делается это, в том числе для того, чтобы у оккупантов было как можно меньше человеческих и технических ресурсов для отражения будущих атак ВСУ.

"Бахмут стал фактически для них самой большой ловушкой за весь период полномасштабной войны – 244 дня они пытаются захватить этот город, им это не удается и они тратят на это огромное количество ресурса", – отмечает Коваленко.

О нехватке человеческого ресурса говорят и другие аналитики. К примеру, по словам военного эксперта Алексея Гетьмана, украинские военные фактически вывели из "строя" ЧВК "Вагнер", обороняя Бахмут – из 45 тысяч контингента в "военной компании" осталось около 6 тысяч человек.

"Аэроразведка говорит – оккупант потерял руку, наложил себе турникет, пытается вернуться в тыл, командиры едва ли не пинками возвращают его на фронт. Проще говоря, там жесть", – добавляет Гетьман.

Тема контрнаступления ВСУ по понятным причинам активно обсуждается в российском информпространстве. Пока пропагандисты традиционно обвиняют страны НАТО в сотрудничестве с Киевом, придумывая истории о миллионах военнослужащих Альянса на территории Украины, так называемые "военные эксперты" пытаются предугадать планы украинского военного руководства и аккуратно признают свое поражение на отдельных участках фронта. В этом контексте полковник Петр Черник упоминает слова террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, который сравнил оборону Бахмута с битвой за Сталинград.

"То есть, как нацистские войска ломали себе зубы под Сталинградом, пока Советский Союз копил силы и средства для большого контрнаступления, так Бахмут, Авдеевка и весь этот восточный плацдарм на эту минуту как раз эту работу и выполняют", – отметил Черник в комментарии РБК-Украина.

Во время Харьковского и Херсонского контрнаступления в Кремле "продавали" своей аудитории сразу несколько легенд, почему российская армия терпит поражение. В ход шли нарративы о войне с НАТО, "жесты доброй воли" и каких-то никому непонятных планах, согласно которым провал был задуман изначально. По мнению аналитиков, то же самое будут объяснять россиянам и при последующих провалах российской армии.

Но сегодняшние настроения российского населения омрачаются весенним призывом. Если для армии РФ контрнаступление украинских военных закончится, как и несколько предыдущих, "продать" легенды о том, что "так все и задумано" будет в разы тяжелее.

Украинский военный, 53-я механизованная бригада (фото: Getty Images)

Помимо этого, успех ВСУ в запланированных контрударах еще больше деморализует и так не имеющее толковой мотивации российское войско, как это уже было после освобождения Харьковской области. А, поскольку явно редеющие ряды профессиональной армии активно разбавляют мобилизованными, их необходимо где-то брать и здесь формула простая – чем успешнее наступление ВСУ, тем меньше желающих с российской стороны "попробовать свои силы" на украинском фронте. Но призыв – это увеличение количества российских захватчиков в Украине, поэтому и наступление может осложниться.

В любом случае очевидно, что довольно скоро украинские военные начнут освобождение оккупированных земель. По участившимся сообщениям от западных медиа о приближающемся контрударе можно предположить, что союзники торопят ВСУ. Но, судя по тому, как сегодня подают информацию официальные лица украинского руководства, спешить в этом деле никто не намерен – военнослужащих готовят, собирают "гвардии наступления", необходимую технику изучают и ставят на вооружение. Несмотря на отсутствие какой-либо информации о планах ВСУ, по мнению экспертов, эта атака, как и предыдущие, будет уникальна.

"Как говорил великий китайский военный мыслитель Сунь Цзы, по-настоящему военные и качественные выигрышные стратегии никогда не повторяются. И Харьковская, и Херсонская операции между собой отличаются. И все последующие операции тоже будут неизбежными и качественными там, где они произойдут", – отметил Черник РБК-Украина.

Западные настроения

Пока в Украине призывают придерживаться информационной тишины, западные военные эксперты активно анализируют сегодняшнюю обстановку на фронте и пытаются предугадать наступательные шаги украинской армии. Настроения разные – от скептицизма до освобождения Крыма уже к лету.

О деоккупации полуострова, в частности, в конце февраля заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, это не так тяжело, как многие себе представляют.

"Скептики предполагают, что для этого (деоккупации полуострова — ред.) потребуется дорогостоящая крупномасштабная атака сухопутных сил, но приоритет состоит в том, чтобы сначала сделать Крым непригодным для России. Силы спецопераций и другие подразделения будут этому способствовать", — написал Ходжес.

Западные медиа рассуждают о том, каким может быть контрнаступление украинских войск – стремительным и быстрым, как это было в предыдущих освободительных операциях, либо же российских захватчиков придется буквально выдавливать из оккупированных территорий. По словам Алексея Гетьмана, качество и скорость наступления, как и сама операция, зависят от четырех факторов – оружия, снарядов, человеческого ресурса и погодных условий.

"Если мы все это сможем подготовить, продвижение будет очень быстрым. Во время наступления на Харьковщину наши войска продвинулись дальше чем планировали, потому что русские войска бежали. Прогнозы позитивные. Лично мне кажется, что это будет мощное, быстрое наступление", – отметил Гетьман.

Украинские военные (фото: Getty Images)

Пока западные журналисты пытаются предугадать шаги украинского Генштаба, официальные лица союзных государств помогают техникой и обучением – ровно тем, о чем с ними говорил Резников. 16 марта, по информации издания Politico, США ускорили поставки Украине необходимого оружия – важность своевременных поставок подчеркнул министр обороны Ллойд Остин.

США и страны НАТО продолжают снабжать украинскую армию беспрецедентным количеством военной техники, что довольно красноречиво говорит о настроениях союзников.

"За первый квартал этого года мы получили более тысячи единиц техники, совокупно это уже несколько тысяч единиц. За Вторую мировую войну Советский Союз получил чуть больше 12 тысяч единиц, мы понимаем, каковы масштабы той и этой войны. Если рассуждать в соотношении "время-количество", ничего подобного со времен Второй мировой войны не было", – отметил Черник.

В свою очередь, страны НАТО готовят украинских военных, обучая их на современных образцах – бойцы активно осваивают несколько моделей Leopard, Challenger 2, различные БТР и БМП.

В то же время, в Америке осторожно подходят к вопросу прогнозирования результатов контрнаступления. Западные функционеры не сомневаются в победе Украины, судя по заявлениям, но не стремятся называть сроков.

"Возросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", – заявил председатель Объединенного комитета начальника штабов Марк Милли.

Некоторые западные политики называют грядущую атаку ВСУ по оккупантам едва ли не самым решающим и переломным моментом войны России против Украины. О том, что "борьба перешла в решающую стадию", заявил даже Остин. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников не использовать эти нарративы, поскольку они опасны и могут сыграть на руку пророссийски настроенным западным политикам в случае неудачного контрнаступления.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны", – сказал министр.

Несмотря на секретность планов Генштаба, очевидно, что весенне-летняя военная кампания будет интенсивной. Украина настроена на деоккупацию всех захваченных территорий, поэтому говорить об одной единственной масштабной атаке действительно не совсем корректно. Однако можно утверждать, что, принимая решение о передаче нам более современной, тяжелой и эффективной техники, союзники опирались на успехи ВСУ в предыдущих наступлениям. Очевидно, от результата контрнаступления, будет зависеть, насколько активно Украине будут помогать и дальше.

Украинские военнослужащие и командование не раз доказывали свой профессионализм и умение принимать неординарные решения в разных военных ситуациях. Но без большого количества вооружения и боеприпасов контрнаступление может не достичь поставленных задач, а это значит, что Украине необходима поддержка западных союзников.