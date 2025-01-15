Жилье без мебели и тарифов на электричество. Что нужно знать об особенностях аренды в Швеции

В Швеции проживает около 40 тысяч украинских беженцев. Страна предоставляет нашим гражданам социальное жилье, однако значительная часть из них самостоятельно арендует квартиры или дома, поскольку уже трудоустроились.

Какие особенности аренды жилья в Швеции

Елена Таксатова вместе с мужем и четырьмя детьми выехали в Швецию в марте 2022 года. Первые полтора года они прожили в доме шведской семьи в городке Хеэр вблизи Лунда. После того, как нашли работу - начали искать себе жилье через объявления в Facebook и профильные сайты.

"На поиски ушло 2 месяца. Наткнулась на хороший вариант и сама предложила оставить депозит, поскольку была заинтересована в этом доме. Попросила семью шведов, у которых мы жили, чтобы поручились за нас перед арендодателем, что мы порядочные и сами уже на себя зарабатываем. Дом нам подошел и мы заключили контракт", - добавляет женщина.

В Швеции дома сдают без мебели, обставлена обычно только кухня. Поэтому украинцам пришлось сразу покупать много мебели, а после окончания срока аренды - забирать ее с собой, поскольку дом надо было сдать в первоначальном виде.

"Мы прожили там недолго, потому что старшие дети разъехались и нам уже не было целесообразно арендовать такое большое жилье. Заранее предупредили владельца, что будем съезжать", - говорит украинка.

Уже после того, как семья выехала из этого дома - у них возникли проблемы. У Елены в банкинге была выставлена автоматическая оплата за жилье, поэтому один платеж прошел за месяц, когда украинцы уже там не проживали. Владелец сначала обещал вернуть эти средства, а потом отказался.

"Когда он принимал дом претензий не было, а уже потом сказал, что мы недоубирали гараж, наши дети вымазали стены, поэтому эти деньги он оставит себе. Речь шла почти о 2 тысячах долларов. Наши знакомые шведы посоветовали подать на владельца в суд. Нам предоставили переводчика украинского, который был очень хорошо знаком с терминологией юриспруденции. Ответчик на суд не явился и мы выиграли дело. Это был новый для нас опыт, я почувствовала, что мы здесь не бесправны", - рассказывает Елена.

Владелец обжаловал решение суда, поэтому сейчас происходит новое рассмотрение.

"Думаю, что решение таки будет в нашу пользу. Друзья-шведы говорят, что вообще такая ситуация - это редкость. Поэтому мой совет - если человек въезжает в новую квартиру, надо все фотографировать. Желательно, чтобы кто-то из шведов за вас поручился перед владельцем. А когда съезжаете, то стоит заказать глубокий клининг и в договоре указать, что владелец жилье принял и не имеет претензий", - советует украинка.

Следующий дом семья уже нашла через знакомых, депозит уже не вносили, заплатили просто за первый месяц. Сейчас у них "холодная" аренда - то есть она включает все, кроме электричества.

"В Швеции ты никогда не знаешь, сколько будет стоить электричество. Каждый день оно может иметь разные тарифы. Многие шведы имеют систему, которая считает по часам, какая стоимость электричества. Они тогда смотрят, сколько конкретно сейчас стоит киловатт и какая будет цена через несколько часов. Те, кто хочет экономить, тогда уже решает, стоит ли сейчас ставить стирку, включать плиту, или когда будет дешевле", - говорит Елена.

По электричеству есть разные договора, украинцы выбрали "усредненную" цену.

"Самый маленький счет у меня за электричество был 150 евро (6,5 тысячи гривен), а самый большой - 350 евро (15 тысяч гривен). При том, что зимой мы используем дрова для камина", - добавляет женщина.

Отметим, что цены на аренду жилья зависят от местоположения. В небольших городках можно снять домик от 1 тысячи долларов, в Стокгольме однокомнатные квартиры сдают от 800 евро.

Объявления о сдаче жилья в аренду в Стокгольме (скриншот сайта housinganywhere.com)

Какие нюансы при предоставлении социального жилья

Украинка Ксения Кисель с мужем и дочерью после прибытия в Швецию полгода проживали в общежитии для беженцев. Затем их переселили в другое социальное жилье - это была смартквартира с общей кухней. А через два года, когда украинцы уже получили персональные идентификационные номера, они подали прошение о получении дополнительной жилой площади, поскольку ребенок взрослел и нуждался в собственном пространстве. Супруги пока не трудоустроены, живут в Хеэр.

"Коммуна нам подобрала жилье сама - трехкомнатную квартиру. В Швеции действует норма, что на двух взрослых и одного ребенка должно быть не менее 70 кв. м. У нас квартира имеет 74 "квадрата". Выбрать другое жилье мы не могли, если бы мы отказались, то нам бы пришлось искать другой вариант за свой счет. Но квартира нам понравилась, там хороший ремонт", - объясняет Ксения.

Оплату надо было провести за 1 месяц. Коммуна помогала с оплатой, пока украинцы в течение 3,5 месяцев оформляли документы на специальную программу, которая дает выплаты на частичное покрытие аренды.

"Наша квартира стоит 7100 крон в месяц (26 767 гривен) плюс электричество, программа покрывает 3300 крон (12 441 гривна). Если нам не хватает средств, то мы обращаемся к коммуне и отправляем отчеты о доходах от биржи труда. Тогда они смотрят на прожиточный минимум и по своему усмотрению назначают доплаты. Это нас спасало последние три месяца, когда еще не имели средств для покрытия расходов", - говорит украинка.

Арендовать это жилье семья может в течение 4 лет, даже если уже будет иметь собственный доход. Оплата на этот период не будет подниматься, может меняться только плата за электричество.

Семья имеет право делать легкий косметический ремонт, но перепланировка - запрещена. Также нельзя устанавливать дополнительные электроприборы, даже стиральную машину - она общая на 12 квартир, стоит в подвальном помещении.

"Поскольку квартира является коммунальной, то к нам могут приходить с проверкой, в каком состоянии находится жилье. Также они могут реагировать на жалобы соседей, если мы нарушаем режим тишины или неправильно сортируем мусор. За нарушения нас могут выселить", - говорит женщина.

Украинцы уже встали на очередь по аренде жилья. Чтобы снимать квартиру не от коммуны, надо иметь хорошую кредитную историю, рабочий контракт и хороший стабильный доход.

"Мы оформляли страхование на квартиру. Нам коммуна подсказала это сделать в первый же день подписания договора на жилье. Нам предоставили перечень фирм, которые этим занимаются и мы самостоятельно выбирали с кем заключать договор. Они разные по ценам и услугам. Наша страховка составляет 174 кроны в месяц (655 гривен). Это считается минимальная сумма", - рассказывает Ксения.

При первом осмотре квартиры украинка проводила описание всех повреждений, считала и записывала количество дырок от дюбелей в стенах, все трещинки и царапины. Это важно все указать в договоре, иначе при выезде из квартиры с арендаторов могут взыскать плату, как за порчу имущества.

"Если ломается базовая техника, то мы звоним по указанным номерам и ее ремонтируют бесплатно. Но если техника вышла из строя из-за халатности пользователей, то они должны ее отремонтировать", - говорит украинка.

Квартира была полностью пустая при въезде. Единственное, что было обставлено - кухня. В наличии большой холодильник, дополнительно холодильная камера, индукционная плита и мойка. Все остальное пришлось покупать.

"У нас не было средств на обустройство квартиры, поэтому мы написали список самых необходимых, базовых вещей и передали его в коммуну. Через 5-7 дней коммуна выделила нам средства, за которые мы смогли приобрести кровати, кухонный стол, стулья и другие базовые вещи. Но они были не новые, а из секонд-хенда, потому что в их расчете мы должны были уложиться в эту сумму, ища самые дешевые варианты, а не на новое из магазинов", - делится женщина.

Объявления о сдаче жилья в аренду в Стокгольме (скриншот сайта housinganywhere.com)

Своим опытом проживания в социальном жилье также поделилась Наталья Алексеенко.

"Мы приехали в Стокгольм и нас зарегистрировали в Миграционной службе. Первые три дня мы провели в социальном общежитии, потом нас на полтора месяца перевели в такое же жилье, только в другом городе. Нас также кормили бесплатно", - рассказывает женщина.

Далее женщину распределили на юг Швеции в Хеэр и поселили в бывший санаторий для людей с инвалидностью. В ее комнате есть отдельный санузел, а кухня - общая.

"Я подписала документ, что вроде бы я арендую эту комнату, но платит за нее коммуна. В договоре описала, какие есть недостатки в жилье. Это обязательно делать. Потому, что когда будешь сдавать квартиру, то за это могут вычислить деньги", - объясняет Наталья.

В этой комнате нельзя делать ремонт самостоятельно. Надо подать заявку и коммуна направит мастера.

"Сейчас иностранцы получают персон-номера - постоянный идентификационный код Швеции, они также подписывают договор с коммуной. Беженцы открывают счета в банке, на которые коммуна сбрасывает деньги за жилье, а человек уже самостоятельно их перебрасывает структуре, которая предоставляет аренду. Моя комната стоит 5 тысяч крон (18 850 гривен)", - добавляет Наталья.