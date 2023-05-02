Шаг к энергонезависимости. Эрдоган заявил об открытии нового месторождения нефти

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции, которое приводит CNN Türk.
"Мы нашли нефть с ежедневным производством 100 тысяч баррелей у Джуди Габари", - говорится в заявлении.
По его словам, страна сможет выйти на мощность в 100 тысяч баррелей за сутки со 100 скважинами. С ежедневным производством 80 000 баррелей нефти страна делает новый шаг к энергетической независимости.
"Несомненно, что запас, который покроет 1/10 суточного потребления, пойдет на пользу нашему народу", - добавил президент Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам в страну черноморского газа. На первом этапе планируется добывать 10 млн. кубометров газа в сутки.
Также сообщалось, что Турция собиралась взять на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.
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