RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кризи і хаос: Китай оцінив вплив війни в Україні на геополітичну ситуацію

Фото: Вей Фенхе (gettyimages)
Автор: Артур Родивилов

Війна Росії з Україною призвела до ще більшої зміни геополітичного ландшафту. Ситуацію на Землі важко назвати мирною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Китаю Вея Фенхе під час пресконференції в Сінгапурі.

За його оцінкою, після вторгнення у світі стало "більше криз і хаосу".

"На додаток до геополітичного переходу і небаченої за століття пандемії українська криза ще сильніше змінила міжнародний геополітичний ландшафт. Тепер ще більше криз і хаосу, і наш світ не можна назвати ні мирним, ні безтурботним", - сказав він.

Міністр оборони КНР стверджує, що уряд Китаю не зацікавлений у війні в Україні і водночас не вірить у те, що санкції допоможуть врегулювати кризу.

Уряд Китаю, за його словами, підтримує переговори між Росією і Україною і сподівається на проведення США і НАТО переговорів з РФ для якнайшвидшого припинення вогню.

"Китай підтримує переговори між Росією і Україною. Ми також сподіваємося, що США і НАТО проведуть переговори з РФ, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню", - заявив він.

Міністр оборони КНР також запевнив, що Китай не допомагав РФ фінансово у війні з Україною.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Ван І в ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України. Він також закликав припинити вогонь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай