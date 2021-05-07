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Криза закінчується: промисловці покращили очікування на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2021 року виріс в порівнянні з I кварталом на 0,6 в.п. і становить мінус 7,9%. У переробній промисловості цей показник піднявся на 1,1 в.п. і становить мінус 9,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в цілому в промисловості виріс на 0,2 в.п. в порівнянні з I кварталом і склав плюс 0,1%, в переробній промисловості індикатор виріс на 0,1 в.п. до мінус 0,1%.

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного спеціального стандарту поширення даних міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1461 підприємство.


Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва в березні 2021 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. Падіння промвиробництва припинилося завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли обсяги падали рекордними темпами.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

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