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Криза через військову агресію РФ може початися на початку грудня, - Міноборони

Автор: Артур Родивилов

У Міноборони підтвердили загрозу дестабілізації ситуації в Україні взимку. Криза через військову агресію Росії може початися на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "Свобода Слова" на ICTV.

За словами заступника міністра оборони, в України немає розбіжностей із західними партнерами з приводу пересування військ Росії.

"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами і розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, за інтенсивністю, по руху російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються. Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", - заявила вона.

Нагадаємо, Міністерство оборони України попередило про стягування військ Російської Федерації до кордону України взимку. Такі дані з'явилися в української розвідки.

Також з'явилася інформація про чисельність російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі також стягують артилерію. Про це доповіла розвідка.

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Війська РФ