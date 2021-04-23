Криза в УЗ через те, що компанією керує непрофесійна наглядова рада, - екс-міністр

Керівництво "Укрзалізниці" свідомо доводить компанію до банкрутства. Це може спровокувати колапс перевезень залізницею.
Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Я вважаю, що це свідома політика нинішньої влади - просто збанкрутувати компанію (УЗ, - ред.) і порізати її не металолом. Бо після того, як Жмак публічно заявив, що стан компанії катастрофічний, відбулося протягом місяця з його звільнення. Без пояснення жодних причин чи підстав до такого звільнення. Тому, я так розумію, компанію свідомо ведуть до банкрутства, не розуміючи, що це призведе до зупинки всієї економіки України. Адже вантажні і пасажирські перевезення будуть заблоковані", - сказав Омелян.
Він також звернув увагу на те, що міжнародні рейтингові агентства також відреагували на критичну ситуацію в УЗ і знизили кредитний рівень компанії.
"Standard & Poors понизив рівень "Укрзалізниці" до рівня ССС - це обмежена можливість виплати по борговим зобов’язанням через економічні труднощі", - зазначив Омелян.
Він наголосив, на сьогодні в УЗ відбувається падіння по всім показникам. І причиною цього, на його думку, є вкрай непрофесійна робота наглядової ради компанії.
"Незадовільна і часто провальна робота УЗ пов’язана виключно з дуже низьким фаховим рівнем управлінського менеджменту, насамперед наглядової ради і правління. І тотальною корупцією, яка захлинула компанію", - вважає Омелян.
Екс-міністр також констатував, що за доведення залізниці до банкрутства ніхто не несе відповідальності.
"Уряд самоусунувся, взагалі не коментує ситуацію на УЗ, Міністерства інфраструктури не чути", - зазначив Омелян.
Нагадаємо, вчора голова ТСК по УЗ Юлія Гришина заявила, що члени наглядової ради УЗ відмовилися надавати народним депутатам інформацію про розмір винагород, які вони отримують, що викликало обурення у ТСК.
На її думку, ефективність роботи наглядової ради вкрай низька, а українці мають повне право знати, скільки державних грошей отримують її члени за таку роботу.
Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.
Водночас економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола наглядової ради "Укрзалізниці" дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради.