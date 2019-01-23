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Криза в Раді Європи викликала анексія Криму, - президент Фінляндії

Новини » Політика    23.01.2019 - 16:43
Криза в Раді Європи викликала анексія Криму, - президент Фінляндії
Фото: Саулі Нііністьо (flickr.com)

Фінляндія зацікавлена у вирішенні нинішньої кризи в Раді Європи та ПАРЄ

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що причиною складної політичної ситуації в Раді Європи є анексія Криму Росією. Про це він заявив у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи у середу в Страсбурзі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укринформ".

Нііністьо запевнив, що Фінляндія зацікавлена у вирішенні нинішньої кризи в Раді Європи та ПАРЄ шляхом діалогу між усіма інституціями.

"Рада Європи зараз знаходиться в складній політичній ситуації, яка викликає занепокоєння, і ризикує втратити одного члена. Немає сумніву, що викликало таку ситуацію: Фінляндія була однією з перших країн, які публічно засудили анексію Криму", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що анексії Криму не було.

Зазначимо, Конгрес Європейської народної партії в Гельсінкі повідомив про невизнання російської анексії Криму.

РБК-Україна писало, що представник Держдепартаменту США Девід Тесслер раніше заявив, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.

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