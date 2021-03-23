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Криза триває: падіння промвиробництва в Україні прискорилося

Автор: Олександр Білоус

Обсяги промислового виробництва в лютому 2021 року як (коли) порівняти з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,6%. Падіння промвиробництва прискорилося у порівнянні з січнем, коли воно склало 4,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-лютий 2021 року падіння склало 4,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар'єрів падіння склало 3,4%, у переробній промисловості - падіння на 6,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - зростання на 2,5%.

Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У підсумку за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5% - вперше з 2015 року.

У 2020 році падіння промвиробництва продовжилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%.

За прогнозом Мінекономіки, падіння економіки України продовжиться на початку 2021 року. Надалі низька база порівняння з минулим роком дасть ефект економічного зростання. Відновлення економіки почнеться в другому кварталі 2021 року.

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Новини України Державна служба статистикипромпроизводствоВВП
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