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Кількість заражень COVID у світі перевищила 120 млн

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 01:11
Кількість заражень COVID у світі перевищила 120 млн Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

Станом на вечір суботи, 13 березня, у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Зокрема зафіксовано 2 658 214 летальних випадків.

Про це свідчать дані Worldometer.

Також одужали 96 505 446 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом виявили в США (30 035 234), Бразилії (11 438 935) та Індії (11 358 644).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 13 276 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих на початку лютого.

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