Криза в 2021 році продовжиться: промисловці зберігають негативні очікування

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату не змінився в порівнянні з IV кварталом 2020 року та склав 0,2% в цілому в промисловості і мінус 0,2 у переробній промисловості.

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1483 підприємств.