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"Криворіжгаз" провів контрольну звірку показань лічильників у 24 тисяч клієнтів

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Кривий Ріг, Понеділок 30 серпня 2021 12:45
"Криворіжгаз" провів контрольну звірку показань лічильників у 24 тисяч клієнтів Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Газорозподільна компанія АТ "Криворіжгаз" з травня 2021 року проводить інвентаризацію показань вузлів обліку газу, використовуючи мобільний додаток "104.ua Контролери". За 4 місяці контролери провели контрольну звірку показань лічильників у 24407 клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з вимогами Кодексу ГРМ, АТ "Криворіжгаз" зобов'язане здійснювати контрольне зняття показань лічильника споживача не рідше одного разу на шість місяців. Процес інвентаризації з фотофіксацією даних лічильника здійснюється співробітниками компанії за допомогою спеціального мобільного додатку. Дані відразу передаються в клієнтську базу компанії по особовому рахунку клієнта. Звірка триває кілька секунд, за умови забезпечення споживачами доступу до приладів обліку представникам АТ "Криворіжгаз", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, інвентаризація проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показання обліку газу до нарахувань. Неточності могли виникнути через несвоєчасно передані дані споживачами. Контрольна фотофіксація дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей.

"Завдяки новому додатку "104.ua Контролери" нам вдалося спростити процес контрольної звірки показань лічильників газу. У додатку контролер фіксує не тільки показання приладу обліку, але і його технічний стан, що дозволяє уникнути будь-яких неточностей. Дані автоматично передаються в систему, а звірка займає всього кілька хвилин", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Криворіжгаз" Тетяна Шеховцова.

У прес-службі також зазначили, що впровадження програми "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та модернізувало стандарти роботи контролерів.

"На даний момент виконано 23% плану інвентаризації, тому робота триває. Для усунення розбіжностей АТ "Криворіжгаз" закликає споживачів передавати показання лічильників відповідно до обсягу фактично спожитого газу і у встановлені терміни - з 1 по 5 число щомісяця", - йдеться в повідомленні.

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Кривий Ріг Газ
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