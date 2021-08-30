ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Криворожгаз" провел контрольную сверку показаний счетчиков у 24 тысяч клиентов

Новина українською →
Кривой Рог, Понедельник 30 августа 2021 12:45
"Криворожгаз" провел контрольную сверку показаний счетчиков у 24 тысяч клиентов Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Газораспределительная компания АО "Криворожгаз" с мая 2021 года проводит инвентаризацию показаний узлов учета газа, используя мобильное приложение "104.ua Контролеры". За 4 месяца контролеры провели контрольную сверку показаний счетчиков у 24407 клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно требованиям Кодекса ГРМ, АО "Криворожгаз" обязано осуществлять контрольное снятие показаний счетчика потребителя не реже одного раза в шесть месяцев. Процесс инвентаризации с фотофиксацией данных счетчика осуществляется сотрудниками компании с помощью специального мобильного приложения. Данные сразу передаются в клиентскую базу компании по лицевому счету клиента. Сверка длится несколько секунд, при условии обеспечения потребителями доступа к приборам учета представителям АО "Криворожгаз", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, инвентаризация проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показания учета газа к начислениям. Неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданных данных потребителями. Контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий.

"Благодаря новому приложению "104.ua Контролеры" нам удалось упростить процесс контрольной сверки показаний счетчиков газа. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние, что позволяет избежать любых неточностей. Данные автоматически передаются в систему, а сверка занимает всего несколько минут", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Криворожгаз" Татьяна Шеховцова.

В пресс-службе также отметили, что внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и модернизировало стандарты работы контролеров.

"На данный момент выполнено 23% плана инвентаризации, поэтому работа продолжается. Для устранения разногласий АО "Криворожгаз" призывает потребителей передавать показания счетчиков соответственно объему фактически потребленного газа и в установленные сроки - с 1 по 5 число ежемесячно", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Газ
NEWS
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
DAILY
Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского