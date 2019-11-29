Кривоноса звільнили з двох посад

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом №869/2019 від 29 листопада президент Зеленський увільнив Кривоноса від виконання обов'язків керівника міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Цим же указом глава держави вивів Кривоноса з міжвідомчої Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, звільнивши його з посади керівника цієї комісії.

Нагадаємо, раніше Сергій Кривонос заявляв, що секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов не бачить його на посаді свого заступника. Однак Кривонос наголошував, що не збирається сам подавати у відставку.

Також РБК-Україна писало, що кадрове питання призначення Кривоноса заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони буде обговорюватись з президентом України Володимиром Зеленським. Питання призначення Кривоноса обговорять найближчим часом.