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В Никополе и Кривом Роге без света остаются объекты критической инфраструктуры

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Днепропетровская область, Четверг 24 ноября 2022 21:33
В Никополе и Кривом Роге без света остаются объекты критической инфраструктуры Фото: в Никополе и Кривом Роге без света остаются объекты критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепропетровской области объекты критической инфраструктуры уже с электричеством, за исключением Кривого Рога и Никополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"По состоянию на эту минуту со светом - 25% жителей нашего региона. Объекты критической инфраструктуры в области - с электричеством. Исключение - Кривой Рог и Никополь", - написал Лукашук.

Сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

По словам главы, в течение дня вражеских обстрелов в области не зафиксировано. Днепропетровская область постепенно приходит в себя от последствий вчерашних ракетных атак по Украине.

"Из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету, сейчас четыре снабжают жителей области водой в полном объеме. Работы продолжаются только на одном из наших объектов: электроэнергия там уже есть, сейчас система заполняется водой", - добавил Лукашук.

Напомним, сегодня в Украине после обесточения, которое произошло в результате ракетных ударов, подали электричество во все области. Первыми заживили объекты критической инфраструктуры.

Добавим, по состоянию на 19:00 24 ноября в Украине электроэнергией обеспечили 50% потребителей.

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Кривой Рог Никополь Днепропетровская область Электроэнергия
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