Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ

Вечером 4 апреля и ночью 5 апреля Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны России: сначала удар нанесла баллистическая ракета, а затем ударные БпЛА типа "Шахед". Погибли по меньшей мере 19 человек, среди них - 9 детей.

В результате террористических атак пострадали 68 человек.

Масштабные разрушения

В результате массированных атак пострадали 34 многоквартирных дома, шесть учебных заведений, магазины, рестораны, десятки автомобилей. Удар произошел по мирному населению, по детским площадкам и школам.

Фото: главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

В больницах находится 40 человек, из них 17 - в тяжелом состоянии. Двое детей - 5 и 8 лет - в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу им. Мечникова в Днепре.

"Спасатели ликвидировали пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах", - сообщают в ГСЧС Украины.

Фото: главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

К 02:45 завершены аварийно-спасательные работы. Коммунальщики работали всю ночь. К 06:00 восстановлено движение трамваев на маршруте "Дружба". В некоторых домах до сих пор нет света и газа - продолжаются ремонтные работы.

В местах попаданий сразу развернули Штабы помощи. Они работали всю ночь и продолжают работу днем. Людям предоставляют необходимые стройматериалы - ОСБ-плиты, пленку, рейки - и принимают заявления на материальную помощь.

"Несмотря на все трудности в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения - работают", - заявил Александр Вилкул.

Фото: ГСЧС Украины Генштаб относительно заявления России Генштаб на странице Facebook сообщил, что 4 апреля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Эта ракета, рассчитанная на поражение большой площади и многочисленных жертв, попала в жилой массив и детскую площадку, что является очередным нарушением норм международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора. Фото: Генштаб Несмотря на попытки российского военного ведомства прикрыть свое преступление, распространяя лживую информацию о "высокоточном" ударе по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами, факты подтверждают, что ракета ударила именно по мирным украинцам. "Эти совершенные военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное", - заявили в Генштабе. Реакция мира Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу, заявив, что это является еще одной причиной, почему война должна закончиться. В своем посте на платформе Х Бринк выразила ужас от того, что российская баллистическая ракета попала в район детской площадки и ресторана в Кривом Роге. "Более 50 раненых и 16 погибших, среди которых шестеро детей. Это еще одно доказательство того, почему эта война должна завершиться", - написала она.

Ситуация в области

Ночью в области работали силы ПВО, которые сбили 6 вражеских "Шахедов". Однако не все дроны удалось уничтожить.

В Криворожском районе повреждено транспортное предприятие. В Никопольском районе атаке подверглись Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.