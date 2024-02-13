В Кривом Роге задержали переселенку, которая помогала оккупантам с "референдумом"

Правоохранители задержали переселенку в Кривом Роге, которая в 2022 году помогала россиянам проводить незаконный "референдум" в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, коллаборантом оказалась жительница Новокаховской городской общины. В начале полномасштабного вторжения РФ женщина поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.
Во время фейкового плебисцита женщина входила в российский "избирком" в захваченном в то время поселке Веселое Каховского района.
В сопровождении вооруженных захватчиков она обходила частные домовладения и призывала местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к РФ.
После освобождения общины коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия.
Кроме того, находясь в городе, фигурантка оформила документы на получение социальных выплат и жилья.
Фото: Коллаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)
В результате стабилизационных мероприятий сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, установили ее местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас она под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.
Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию российского диктатора Владимира Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.