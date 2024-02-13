В Кривом Роге задержали переселенку, которая помогала оккупантам с "референдумом"

Детали дела

По данным следствия, коллаборантом оказалась жительница Новокаховской городской общины. В начале полномасштабного вторжения РФ женщина поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Во время фейкового плебисцита женщина входила в российский "избирком" в захваченном в то время поселке Веселое Каховского района.

В сопровождении вооруженных захватчиков она обходила частные домовладения и призывала местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к РФ.

Она скрывалась от правосудия

После освобождения общины коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия.

Кроме того, находясь в городе, фигурантка оформила документы на получение социальных выплат и жилья.

Фото: Коллаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

В результате стабилизационных мероприятий сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, установили ее местонахождение и задержали.

Ей грозит тюремный срок

На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас она под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию российского диктатора Владимира Путина.