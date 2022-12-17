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В Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома достали тело 1,5-летнего ребенка

Фото: в Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома достали тело 1,5-летнего ребенка (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

В Кривом Роге возросло количество жертв в результате вчерашнего ракетного удара по дому увеличилось. Из-под завалов спасатели достали тело 1,5-летнего ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"В Кривом Роге после полуночи спасатели извлекли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика", - написал Резниченко.

По его словам, пятничный удар по городу унес четыре жизни.

"Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - сообщил Резниченко.

Он добавил, что этой ночью не утихали обстрелы Никопольщины.

"Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую. Люди целые. Повреждены дома и линии электропередач", - пишет Резниченко.

Напомним, вчера 16 декабря, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Предварительно было выпущено 76 ракет, из которых силы ПВО сбили 60.

Так, одна из ракет во время атаки попала в трехэтажный жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области, разрушив один из подъездов.

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Кривой Рогракетный удар