В Кривом Роге во второй раз с начала суток раздались взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня утром, 11 сентября снова раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
В Воздушных силах ВСУ предупреждают, что в Кривой Рог приближается группа ударных дронов. В регионе объявлена воздушная тревога.
Местных жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
Обстрелы Кривого Рога
8 сентября РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Попали в административное здание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.
Позже стало известно, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова возросло. Ранения получили 74 человека.
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