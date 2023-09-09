ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге снова возросло количество пострадавших из-за российского обстрела

Кривой Рог, Суббота 09 сентября 2023 08:25
UA EN RU
В Кривом Роге снова возросло количество пострадавших из-за российского обстрела Фото: в Кривом Роге снова выросло количество пострадавших (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова увеличилось. Ранения получили 74 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

По состоянию на утро 9 сентября в Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 74, из них госпитализированы 34 человека.

Как отметил Вилкул, среди травмированных три человека в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, 8 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Она попала в админздание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.

Также повреждены многие дома, более тысячи квартир и автомобили.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит