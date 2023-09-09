В Кривом Роге снова возросло количество пострадавших из-за российского обстрела

Количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова увеличилось. Ранения получили 74 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

По состоянию на утро 9 сентября в Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 74, из них госпитализированы 34 человека.

Как отметил Вилкул, среди травмированных три человека в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, 8 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Она попала в админздание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.

Также повреждены многие дома, более тысячи квартир и автомобили.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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