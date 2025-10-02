В Кривом Роге "зарабатывали" миллионы на махинациях с телами погибших военных, - НПУ

Схемы заработка на военных

Как мы писали ранее, чиновник одной из воинских частей Николаевщины наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству на более 24 млн гривен.

Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Напомним, майора одной из воинских частей в Сумской области разоблачили на махинациях с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий в Харьковской области, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.