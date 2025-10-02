RU

В Кривом Роге "зарабатывали" миллионы на махинациях с телами погибших военных, - НПУ

Фото: в Кривом Роге будут судить подозреваемых в махинациях на похоронах военных (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

В Кривом Роге директор коммунального предприятия создал монополию на ритуальные услуги, которая принесла десятки миллионов гривен. К схеме привлекли частные фирмы, предпринимателей и чиновников горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

Махинации на захоронении военных

По информации полиции, фигуранты выигрывали тендеры и вносили в документы фиктивные данные, даже по перевозке тел погибших военных.

В апреле 2025 года правоохранители задержали 10 участников преступной схемы.

Сейчас досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

 

Схемы заработка на военных

Как мы писали ранее, чиновник одной из воинских частей Николаевщины наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству на более 24 млн гривен.

Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Напомним, майора одной из воинских частей в Сумской области разоблачили на махинациях с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий в Харьковской области, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.

Кривой РогВооруженные силы Украины