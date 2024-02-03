В Кривом Роге и районе снова исчез свет. В чем причина

"Без света некоторые районы Кривого Рога. А также 5 общин. Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская", - написал Лысак.

Он отметил, что энергетики уже работают для того, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию - заживить дома и предприятия.

"Поэтому не паникуем! Наши специалисты лучшие. Справимся и с этим", - заявил он.

Обстрел Кривого Рога

Российские кафиры вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в том числе в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей.

В Кривом Роге из-за обстрела был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Энергетики вводили аварийные отключения света.

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