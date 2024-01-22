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Боец Нацгвардии застрелил четырех людей на Донбассе: убиты двое полицейских

Донбасс, Понедельник 22 января 2024 09:05
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Боец Нацгвардии застрелил четырех людей на Донбассе: убиты двое полицейских Фото: боец Нацгвардии застрелил четырех людей на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Лимане Донецкой области убийство четырех человек - двух женщин и полицейских. Людей, в том числе правоохранителей, приехавших на вызов, застрелил боец Нацгвардии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим", - рассказали в обращении.

Через некоторое время, по данным ГБР, с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8:00 на место происшествия поехала другая группа.

"На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери", - добавили следователи.

По горячим следам стражи порядка задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

Следователи ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Как сообщалось, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.

Напомним, в прошлом году в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина с ножом напал на полицейских, которые приехали на вызов. Чтобы успокоить мужчину, стражам порядка пришлось стрелять в него. А в Киеве неизвестные напали с ножом на военного. Военного госпитализировали, а нападающих ищут.

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Нацгвардия Донецкая область полиция
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