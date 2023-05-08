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Под Киевом произошел пожар в доме, где были шестеро детей: есть жертва

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Киев, Понедельник 08 мая 2023 14:02
Под Киевом произошел пожар в доме, где были шестеро детей: есть жертва Фото: в селе Мусийки Иванковской общины Киевской области 8 мая в пожаре погиб 7-летний ребенок (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 8 мая, в селе Мусийки Иванковской общины Киевской области произошел пожар в жилом доме, где на момент ЧП находились шестеро детей и их отец. Один ребенок погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"7-летняя девочка погибла в горящем доме Вышгородском районе", - рассказал он.

По словам Небитова, в селе Мусийки Иванковской общины произошел пожар в жилом доме, где находился отец и шестеро малолетних детей.

"В результате отравления угарным газом погибла дочь. Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети", - добавил глава полиции Киевской области.

Как сообщалось, 17 марта, в селе Капитановка Кировоградской области произошел пожар в доме на улице Заводской. Пять человек погибли, трое из них оказались детьми, младшему 8 лет.

Напомним, 6 января в селе Белино Одесской области, в результате пожара в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое детей в возрасте двух, трех и четырех лет, а 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

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