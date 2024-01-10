В Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги

Звуки взрыва в городе были слышны около 17:00, уточняет "Дніпро TV".

В то же время в командовании Воздушных сил ВСУ призвали жителей этого города находиться в укрытиях из-за угрозы атаки противника.

"Кривой Рог в укрытие!" - говорилось в объявлении военных в 16:59.

Перед тем в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В ВС заявляли о фиксации ракет противника.

"Ракета с юга! Запорожье, Днепр - в укрытие!.. Курс на Днепр!" - передавали защитники неба ранее.

Обновлено в 17:22

Информацию о звуке взрыва в городе прокомментировали местные власти.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула - "все нормально". Вместе с тем пока подробностей он не раскрыл.

"По взрыву, который слышали. Без подробностей, но все нормально", - говорится в его сообщении в Telegram.

Воздушные атаки РФ

Напомним, до этого массированная воздушная атака российских оккупантов по Украине была 8 января. Тогда взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом.

В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку в Новомосковске, было много раненых, среди которых дети.

Отметим, что в ночь на 8 января российские оккупанты атаковали Украину и дронами-камикадзе. В частности, ПВО удалось уничтожены все дроны, семь из них были сбиты в небе над Одесской областью.

Детальнее о последствиях той атаки 8 января - в материале РБК-Украина.