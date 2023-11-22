В Кривом роге раздался взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области раздался звук взрыва сегодня вечером, 22 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Кривом Роге раздался звук взрыва", - говорится в сообщении.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности и призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.
Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.
Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.
В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.
Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.
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