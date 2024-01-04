В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Кривом Роге сегодня, 4 января, вечером местные жители услышали несколько взрывов. Они прозвучали во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал " Свої " и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

Официальные источники пока не подтверждали взрывов и не раскрывали их причин.

При этом в Воздушных силах в 21:01 сообщали о том, что россияне запустили ракету в сторону Кривого Рога. Позже она изменила курс на Кропивницкий.

По состоянию на 21:09 военные написали об отбое ракетной угрозы.

Ракетные удары по Украине

Напомним, российские оккупанты сегодня, 4 января, уже несколько раз атаковали Украину ракетами.

Под атакой, в частности, находился Кропивницкий. Там в результате российского обстрела были повреждены несколько энергообъектов. Также есть раненые.

При этом взрывы сегодня после пуска российской ракеты также слышали жители Полтавы и Миргорода.

Также мы писали, что в Белом доме сегодня заявили о том, что Россия приобрела баллистические ракеты у Северной Кореи. Их уже запускали по Украине 30 декабря и 2 января.