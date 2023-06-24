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В Кривом Роге прозвучали взрывы

Фото: взрыв в Кривом Роге прозвучал ночью 24 июня (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге раздались звуки взрывов в ночь на 24 июня, на фоне воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

Взрывы в городе раздались около половины четвертого ночи.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

Добавим, что в Днепропетровской области работает противовоздушная оборона.

Воздушная атака ночью 24 июня

Нынешней ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах заявили об угрозе воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.

Так, по данным военных, с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.

Ночь прозвучали взрывы не только в столице, а также в Днепре и Харькове. В областях работает ПВО.

Отметим, что перед этим в пятницу были объявлены четыре воздушных тревог за день, крайняя - около 23:00, но длилась она не долго. Кроме того, в Воздушных силах сообщали о пуске крылатых ракет.

Напомним, что ранее последняя воздушная атака РФ по Украине была в ночь на 22 июня. Тогда РФ запустила по Украине 3 крылатых ракеты Х-22, 3 баллистических ракеты "Кинжал" и 4 дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона.

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Кривой РогВзрыввоздушная тревога