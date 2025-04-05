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Из-за атаки РФ по Кривому Рогу уже больше 70 пострадавших, 17 - в тяжелом состоянии

Кривой Рог, Суббота 05 апреля 2025 13:59
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Из-за атаки РФ по Кривому Рогу уже больше 70 пострадавших, 17 - в тяжелом состоянии Фото: в Кривом Роге количество пострадавших возросло до 72 человек после атаки 4 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге продолжает расти количество пострадавших, их уже 72. Россия атаковала город дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"До 72 возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу", - рассказал он.

По словам главы ОВА, почти половина пострадавших госпитализированы, 17 - в тяжелом состоянии.

"Постоянно рядом медики, которые делают максимум для спасения их жизней. Все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БпЛА, на амбулаторном лечении", - отметил Лысак.


Последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ на Кривой Рог

4 апреля российские войска дважды обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Сначала город был атакован баллистической ракетой "Искандер", а потом и дронами. До недавного времени сообщалось про 68 пострадавших и 19 погибших.

В Кривом Роге объявлен трехдневный траур по погибшим - с 7 по 9 апреля. Баллистическая ракета разорвалась в воздухе над жилыми домами в спальном районе города. Тем самым баллистика поразила большее количество территории, тем самым и людей.

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